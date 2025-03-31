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Німеччина вимагатиме від ЄС "трохи жорсткості" щодо Угорщини, - Politico

Фото: Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Сергій Пишкін

Новий уряд Німеччини домовився тиснути на Європейський союз (ЄС), щоб той додав "трохи жорсткості" щодо країн, які "погано себе поводять". Ймовірно, мова йде про Угорщину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Консерватори нового канцлера Фрідріха Мерца та  Соціал-демократичної партії (СДПН) домовились вимагати від ЄС призупинення фінансування, а також права голосу для країн, які порушують ключові принципи економічного й політичного союзу, такі як, наприклад, верховенство права. 

Попри те, що Угорщина не згадується в проєкті коаліційної угоди, Politico переконане, що мова йде саме про Будапешт - "найгіршого порушника в ЄС", якого роками звинувачують у: 

  • руйнуванні демократичних норм; 
  • згортанні свободи преси; 
  • обмеженні незалежності суддів. 

"Існуючі захисні інструменти, від судових розглядів про порушення і утримання коштів ЄС до призупинення членських прав, таких як право голосу в Раді ЄС, повинні застосовуватися набагато більш послідовно, ніж раніше", - написали учасники написали учасники переговорів у проєкті коаліційної угоди про політику в ЄС.

Угорщина та ЄС 

У 2018 році ЄС запустив проти Угорщини перший етап процедури за статтею 7, яка відома як "ядерний варіант", через підозри у порушеннях основних цінностей й фундаментальних прав блоку. Пізніше цей процес застопорився через політичні розбіжності між країнами-членами. 

У 2022-му Європейська комісія заблокувала Угорщині 22 мільярди євро через занепокоєння щодо прав людини та незалежності судової системи.

Зокрема ще одна розбіжність між ЄС та Будапештом виникла через "дружні" відносини між прем'єр-міністром Віктором Орбаном з Москвою.  

Тим часом країни-члени ЄС обговорюють можливість ухвалення рішень щодо України без участі Угорщини.  

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