Німеччина відмовляється закуповувати газ, що може призвести до тяжкої зими в ЄС, - Politico

Видання пояснює, що в ЄС за поповнення газових сховищ відповідають трейдери та комунальні підприємства, які влітку купують газ за низькими цінами, а згодом продають його взимку з метою отримання прибутку.

Однак, як кажуть покупці, цього року підвищення літніх цін внаслідок війни США з Іраном та зміни клімату порушило цю динаміку, внаслідок чого запаси газу в країнах Євросоюзу перебувають на рівні 58% від національних потужностей.

Цей рівень на 16% нижчий від середнього показника за останні 5 років і є найнижчим з 2011 року.

У Європейській комісії заявили, що блоку не загрожують ризики нестачі постачання цієї зими. Проте аналіз енергетичної компанії Rapidan показує, що до листопада запаси зростуть лише до 65% загальної місткості сховищ.

У Rapidan зазначають, що досягти цільового показника ЄС до зими буде неможливо, якщо блок не запропонує вищої ціни на газ, щоб його доставили до Європи. І тут виникає проблема з таким чинником, як Німеччина.

Згідно з останніми даними, у серпні запаси газу в Німеччині становили лише 47% національної ємності, що є найнижчим рівнем заповнення з самого початку, як почалася ця статистика.

І цей момент є особливо тривожним, оскільки запаси газу в Німеччині є важливими для всього Євросоюзу, оскільки вони становлять понад 20% від загальної ємності сховищ у всьому блоці.

Politico пояснює, що ФРН є найуразливішою країною ЄС, оскільки через її величезні розміри дефіцит газу може позначитися на сусідніх країнах, що призведе до зростання цент у всьому блоці, якщо Берлін не зможе відновити запаси Німеччини.

Але незважаючи на те, що Міністерство енергетики Німеччини визнало низькі історичні запаси, відомство відмовилося втручатися і зобов'язувати державні компанії закуповувати газ за поточними цінами.