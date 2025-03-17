Німеччина виділить Україні додаткові 3 млрд євро допомоги у 2025 році

За словами Бербок, загалом Німеччина виділить Україні у 2025 році сім мільярдів євро допомоги.

"Важливо також, що на додаток до інвестицій у безпеку та інфраструктуру, передбачених основним законом, ми нарешті виділяємо ще 3 млрд євро на підтримку України у 2025 році. Це означає, що Німеччина продовжить надавати Україні сім 7 млрд євро, як і торік", - заявила міністр перед засіданням ради із закордонних справ у Брюсселі.

Також Бербок зазначила, що депутати планують внести поправку до конституції Німеччини у вівторок, 18 березня. Це дозволить істотно збільшити державний борг ФРН для фінансування оборони і "забезпечить більшу підтримку Україні".

"Наша мета - сильна і суверенна Україна. Важливо не тільки зміцнити наш оборонний потенціал, а й ухвалити швидке й амбітне рішення на рівні лідерів та урядів ЄС про надання військової підтримки", - підкреслила Бербок.

Допомога Україні від Німеччини

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Німеччина готує для України нові великі пакети військової допомоги, які можуть надати у першому півріччі 2025 року. До таких пакетів увійдуть, зокрема, системи ППО, танки та гаубиці.

Водночас видання Der Spiegel писало, що канцлер Олаф Шольц начебто виступає проти виділення для України додаткової допомоги на 3 млрд євро.