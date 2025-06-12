Німеччина виділить 9 млрд євро на допомогу Україні у 2025 році, - Пісторіус

"Німеччина буде брати участь у фінансуванні далекобійної зброї. Вона має вироблятися і найближчим часом мають бути вже в наявності. І ми мусимо надати для цього фінанси, щоб українські Збройні сили могли закупити матеріали", - сказав Пісторіус.

Він нагадав, що Німеччина та Україна підписали певні домовленості, які це гарантуватимуть.

"З боку Німеччини, я хочу сказати, що ми увійшли в цей рік, ми планували 4 млрд євро допомоги Україні. Останніми місяцями ми підняли до 7 млрд цю допомогу. (Хочемо, - ред.) додати ще 1,9 млрд євро, це ще остаточно не вирішено. Однак частина з цього буде взято для фінансування проєкту далекобійної зброї. Отже, таким чином ми надамо 9 млрд євро на підтримку України", - зазначив німецький міністр.