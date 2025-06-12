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Німеччина виділить 9 млрд євро на допомогу Україні у 2025 році, - Пісторіус

Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Цього року Німеччина виділить 9 млрд євро на військову допомогу Україні. Частина з них піде на закупівлю далекобійної зброї.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

"Німеччина буде брати участь у фінансуванні далекобійної зброї. Вона має вироблятися і найближчим часом мають бути вже в наявності. І ми мусимо надати для цього фінанси, щоб українські Збройні сили могли закупити матеріали", - сказав Пісторіус.

Він нагадав, що Німеччина та Україна підписали певні домовленості, які це гарантуватимуть.

"З боку Німеччини, я хочу сказати, що ми увійшли в цей рік, ми планували 4 млрд євро допомоги Україні. Останніми місяцями ми підняли до 7 млрд цю допомогу. (Хочемо, - ред.) додати ще 1,9 млрд євро, це ще остаточно не вирішено. Однак частина з цього буде взято для фінансування проєкту далекобійної зброї. Отже, таким чином ми надамо 9 млрд євро на підтримку України", - зазначив німецький міністр.

 

Допомога Україні від Німеччини

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Німеччина надає Києву масштабну військову, фінансову та гуманітарну допомогу. Берлін передав сучасне озброєння, зокрема системи ППО IRIS-T, зенітно-ракетні комплекси Patriot, танки Leopard 2, бронетехніку, боєприпаси та інше військове спорядження.

Під час останнього засідання "Рамштайн" Німеччина схвалила новий пакет військової допомоги на 5 млрд євро (5,76 млрд доларів), який включає:

  • фінансування далекобійного озброєння, яке буде вироблятися в Україні;
  • передачу систем ППО, зброї та боєприпасів.

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