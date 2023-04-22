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Німеччина виділить 3 млн євро на розбудову промислового потенціалу України

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Субота 22 квітня 2023 03:49
Німеччина виділить 3 млн євро на розбудову промислового потенціалу України Фото: Німеччина передасть Україні 3 млн євро на розвиток промислового потенціалу (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В п'ятницю, 21 квітня, уряд Німеччини та Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) підписали угоду про виділення ФРН 3 млн євро на проєкт "Розбудова промислового потенціалу, політика та діагностика для зеленого відновлення України".

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Україна вдячна Німеччині за внесок у сумі €3 мільйони для фінансування проєкту ЮНІДО. Маємо розпочати відбудову України вже зараз, не чекаючи на завершення агресивної війни росії проти нашої держави", - заявив він.

Зазначається, що цей проєкт передбачає дослідження та діагностику у сфері промисловості, підготовку рекомендації щодо вдосконалення та планування. Він поширюється на сфери енергоефективності, циркулярної економіки, "зеленої" енергетики, покращення стандартів якості тощо.

Нагадаємо, Німеччина передала Україні обіцяні 18 танків Leopard 2 у рамках коаліції партнерів.

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