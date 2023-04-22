ua ru
Сб, 22 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Германия выделит 3 млн евро на развитие промышленного потенциала Украины

Новина українською →
Суббота 22 апреля 2023 03:49
Германия выделит 3 млн евро на развитие промышленного потенциала Украины Фото: Германия передаст Украине 3 млн евро на развитие промышленного потенциала (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В пятницу, 21 апреля, правительство Германии и Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) подписали соглашение о выделении ФРГ 3 млн. евро на проект "Развитие промышленного потенциала, политика и диагностика для зеленого восстановления Украины".

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"Украина благодарна Германии за вклад в сумме €3 миллиона для финансирования проекта ЮНИДО. Должны начать восстановление Украины уже сейчас, не дожидаясь завершения агрессивной войны россии против нашего государства", - заявил он.

Отмечается, что этот проект предусматривает исследование и диагностику в сфере промышленности, подготовку рекомендаций по усовершенствованию и планированию. Он распространяется на сферы энергоэффективности, циркулярную экономику, "зеленую" энергетику, улучшение стандартов качества и т.д.

Напомним, Германия передала Украине обещанные 18 танков Leopard 2 в рамках коалиции партнеров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
помощь бизнесу
NEWS
С переселенцев не будут взимать долги за коммуналку, - Шмыгаль
С переселенцев не будут взимать долги за коммуналку, - Шмыгаль
DAILY
Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны