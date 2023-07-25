Німеччина виділить 20 млрд євро на виробництво мікросхем

Гроші будуть розподілені до 2027 року між німецькими та міжнародними компаніями. Їх виділять із позабюджетного фонду KTF, який був створений для інвестицій у декарбонізацію економіки.

Німецький уряд вже погодив виділення 10 млрд євро допомоги для нового заводу Intel Corp і знаходиться в процесі узгодження ще близько 7 млрд субсидій для компаній Taiwan Semiconductor Manufacturing Co і Infineon Technologies AG.

План підтримки з виробництва мікросхем означає, що щонайменше 3 млрд євро будуть доступні для додаткових проєктів. Це може принести користь іншим компаніям, що працюють у Німеччині.

Ситуація з китайськими мікросхемами

Німецькі виробники автомобілів та інші компанії намагалися забезпечити постачання мікросхем у розпал пандемії Covid-19, що викликало новий поштовх до розширення місцевого виробництва. Уряд Німеччини у своїй стратегії щодо Китаю заявив про прагнення зменшити залежність від поставок напівпровідників з Азії шляхом диверсифікації.

США та Нідерланди анонсували запровадження нових обмежень, які стосуватимуться китайських виробників мікросхем та ще більше обмежать продаж обладнання для їх випуску.