Німеччина виділила 70 млн євро на допомогу енергетиці України цієї зими

Німеччина виділить зимовий пакет на суму 70 млн. євро для забезпечення України теплом та електроенергією. За рахунок додаткових коштів пакет забезпечить українські міста невеликими теплоелектростанціями, котельними установками, генераторами та сонячними системами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини .

Як зазначається у повідомленні, гроші покликані допомогти людям в Україні жити на своїй батьківщині та бути спроможними протистояти російським атакам. Тому що Росія навмисне атакує громадянську енергетичну інфраструктуру України, щоб зруйнувати українську економіку та сили оборони, а взимку витіснити людей.

"Росія хоче виснажити і вигнати українців своїми атаками на енергопостачання. Тепло та електрика життєво важливі для виживання людей в Україні, особливо взимку. Україна чинить опір цьому, але потребує підтримки. Німеччина та багато союзників твердо на їхньому боці", - сказала федеральний міністр розвитку. Свенья Шульце.

За її словами, Німеччина підтримує Україну у відновленні енергопостачання у децентралізований спосіб, тому що тоді Росія більше не зможе так легко його знищити.

"Ця підтримка є вимогою солідарності, але вона також відповідає інтересам Німеччини. Тому що Україна також захищає нашу безпеку в Європі та Німеччині в цій війні", - додала вона.

У міністерстві заявили, що масовані атаки Росії на українські електростанції та лінії електропередачі в останні місяці призвели до руйнування 80% теплових електростанцій та більше третини гідроелектростанцій; і атаки продовжуються.

"У Міненерго України вважають, що помітних відключень електроенергії цієї зими не уникнути, незважаючи на величезні ремонтні роботи. Наслідками цього будуть те, що через холод квартири стануть непридатними для проживання, школи доведеться закрити, а фабрики перестануть виробляти. Замерзлі водопровідні труби можуть луснути, поставивши під загрозу водопостачання", - йдеться у повідомленні.

Додаткова підтримка у розмірі 70 млн євро покликана допомогти захистити народ України від наслідків цих атак. Швидко розширюючи децентралізоване та гнучке виробництво енергії за допомогою невеликих теплоелектростанцій, котелень, генераторів та сонячних систем, можна запобігти найгіршим наслідкам у постраждалих містах та населених пунктах. Громадські центри, лікарні, школи та інші соціальні установи отримують більш безпечне та незалежне енергопостачання.

Допомога спрямовується громадам, чиє енерго- та теплопостачання дуже утруднене руйнуваннями та відключеннями. Особлива увага приділяється муніципалітетам, які прийняли вимушених переселенців.