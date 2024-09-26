Германия выделила 70 млн евро на помощь энергетике Украины этой зимой

Германия выделит зимний пакет на сумму 70 млн евро для обеспечения Украины теплом и электроэнергией. За счет дополнительных средств пакет обеспечит украинские города небольшими теплоэлектростанциями, котельными установками, генераторами и солнечными системами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство экономического сотрудничества и развития Германии .

Как отмечается в сообщении, деньги призваны помочь людям в Украине жить на своей родине и быть в состоянии противостоять российским атакам. Потому что Россия намеренно атакует гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы разрушить украинскую экономику и силы обороны, а зимой вытеснить людей.

"Россия хочет измотать и изгнать украинцев своими атаками на энергоснабжение. Тепло и электричество жизненно важны для выживания людей в Украине, особенно зимой. Украина сопротивляется этому, но нуждается в поддержке. Германия и многие союзники твердо на их стороне", - сказала федеральный министр развития Свенья Шульце.

По ее словам, Германия поддерживает Украину в восстановлении энергоснабжения децентрализованным способом, потому что тогда Россия больше не сможет так легко его уничтожить.

"Эта поддержка является требованием солидарности, но она также отвечает интересам Германии. Потому что Украина также защищает нашу безопасность в Европе и в Германии в этой войне", - добавила она.

В министерстве заявили, что массированные атаки России на украинские электростанции и линии электропередачи в последние месяцы привели к разрушению 80% тепловых электростанций и более трети гидроэлектростанций; и атаки продолжаются.

"В Минэнерго Украины полагают, что заметных отключений электроэнергии предстоящей зимой не избежать, несмотря на огромные ремонтные работы. Последствиями этого будут то, что из-за холода квартиры станут непригодными для проживания, школы придется закрыть, а фабрики перестанут производить. Замерзшие водопроводные трубы могут лопнуть, поставив под угрозу водоснабжение", - говорится в сообщении.

Дополнительная поддержка в размере 70 млн евро призвана помочь защитить народ Украины от последствий этих атак. Быстро расширяя децентрализованное и гибкое производство энергии с помощью небольших теплоэлектростанций, котельных, генераторов и солнечных систем, можно предотвратить наихудшие последствия в пострадавших городах и населенных пунктах. Общественные центры, больницы, школы и другие социальные учреждения получают более безопасное и независимое энергоснабжение.

Помощь направляется общинам, чье энерго- и теплоснабжение сильно затруднено разрушениями и отключениями. Особое внимание уделяется муниципалитетам, принявшим вынужденных переселенцев.