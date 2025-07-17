Німеччина відхилила проєкт бюджету ЄС на 2 трильйони євро

"Всеосяжне збільшення бюджету ЄС неприйнятне в той час, коли всі держави-члени докладають зусиль до оздоровлення своїх національних фінансів", - заявив офіційний представник уряду Німеччини.

Берлін прямо вказав, що не зможе підтримати пропозицію Єврокомісії.

Ця заява найбільшої держави-члена ЄС підкреслює складність майбутніх переговорів. Виконавчому органу ЄС належить переконати всіх учасників союзу підтримати новий семирічний план.

Новий бюджетний план: масштаб і пріоритети

Єврокомісія оприлюднила проєкт бюджету 16 липня після напружених переговорів, які тривали до глибокої ночі і відновилися вранці. Новий план охоплює період з 2028 по 2034 рік.

Загальна сума становить 1,98 трильйона євро, що значно перевищує поточний семирічний бюджет у 1,2 трильйона євро. Це відображає зростання амбіцій ЄС в умовах зовнішньоекономічних викликів.

У рамках бюджету планується створити фонд конкурентоспроможності, процвітання і безпеки обсягом 590 млрд євро. З них 451 млрд призначений для підтримки європейського бізнесу.

Скорочення витрат на сільське господарство

Для перенаправлення ресурсів у нові пріоритетні напрямки ЄС має намір скоротити фінансування сільського господарства. На прямі виплати фермерам виділять 300 млрд євро замість нинішніх 387 млрд.

Урсула фон дер Ляєн уточнила, що структура розподілу коштів зміниться. Незважаючи на скорочення, сільське господарство залишиться значущою статтею витрат бюджету.

Це рішення вже викликає стурбованість серед країн з розвиненим аграрним сектором. Очікується, що суперечки з цієї теми стануть ключовими в подальших переговорах.

Підтримка України та шлях до членства в ЄС

Окремим рядком у проєкті бюджету вказано фінансування України на суму 100 млрд євро. Ці кошти підуть на відновлення, стійкість і європейську інтеграцію країни.

Комісія раніше обговорювала можливість такої підтримки, і тепер її включено до плану на сім років. Ця пропозиція може стати предметом окремої дискусії серед країн ЄС.

Фінансова допомога Україні розглядається як стратегічний крок для всього Союзу. Вона також вписується в ширшу політику зі зміцнення обороноздатності Європи.

Складнощі затвердження та конкуренція з Китаєм і США

Презентація бюджету стала відправною точкою складного процесу схвалення. Необхідна підтримка Європейського парламенту і всіх країн-членів, які повинні одноголосно затвердити документ до кінця 2027 року.

Дискусії щодо бюджету ЄС завжди були напруженими. Новий проєкт ще більш чутливий з огляду на зростання військових загроз і посилення конкуренції з боку Китаю та США.

Доповідь колишнього голови ЄЦБ Маріо Драгі вказує на дефіцит інвестицій в ЄС на рівні 800 млрд євро на рік. Бюджет має стати інструментом закриття цього розриву.

Фінансова дисципліна і роль країн-донорів

Чинний довгостроковий бюджет ЄС фінансує близько 50 різних програм - від науки до енергетики. Основним джерелом коштів залишаються внески держав-членів.

Багаті країни, такі як Німеччина, традиційно вносять найбільше. Це викликає напруженість під час обговорення масштабних реформ.

Голова Європарламенту Роберта Мецола пообіцяла забезпечити жорсткий контроль за використанням коштів. "Фінансова дисципліна - це не вибір, а обов'язок", - підкреслила вона.