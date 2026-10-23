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Німеччина видала Україні прикордонника за вбивство на Одещині

15:55 23.10.2026 Пт
2 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: Німеччина екстрадувала підозрюваного прикордонника (Getty Images)

Прикордонника, якого підозрюють у вбивстві чоловіка під час спроби нелегально перетнути кордон на Одещині, екстрадували з Німеччини в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

Інцидент стався 14 липня 2024 року на Одещині. Прикордонники зупинили таксі, у якому четверо військовослужбовців, які залишили навчальну частину їхали до молдовського кордону, щоб незаконно його перетнути.

Автомобіль зупинили приблизно за 15 кілометрів від кордону. Двоє пасажирів намагалися втекти, одного з них згодом затримали.

За версією слідства, під час переслідування підозрюваний вистрілив у затриманого, хоча той не становив жодної загрози. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці.

Після вбивства військовослужбовець незаконно залишив країну та виїхав до Німеччини.

Йому заочно оголосили підозру в умисному вбивстві та перевищенні службових повноважень (ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 КК України).

Після оголошення в міжнародний розшук 19 жовтня 2026 року чоловіка передали українській стороні на кордоні з Польщею.

Наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Санкції статей передбачають до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що Україна домагатиметься екстрадиції російського хакера та військового злочинця Іллі Ангелова.

Суд у США виніс йому вирок за масштабні кіберзлочини, однак через участь у війні проти України та зв'язки з терористами так званої "ДНР" його можуть передати українському правосуддю одразу після відбуття покарання.

Також раніше Хорватія ухвалила рішення про екстрадицію підозрюваного у справі "Північних потоків".

Суд у місті Пула дозволив передати Німеччині українця Володимира Журавльова, якого підозрюють у причетності до диверсії на газопроводах.

Наразі адвокати підозрюваного готують апеляцію на це рішення.

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