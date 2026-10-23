Німеччина видала Україні прикордонника за вбивство на Одещині

Прикордонника, якого підозрюють у вбивстві чоловіка під час спроби нелегально перетнути кордон на Одещині, екстрадували з Німеччини в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

Інцидент стався 14 липня 2024 року на Одещині. Прикордонники зупинили таксі, у якому четверо військовослужбовців, які залишили навчальну частину їхали до молдовського кордону, щоб незаконно його перетнути.

Автомобіль зупинили приблизно за 15 кілометрів від кордону. Двоє пасажирів намагалися втекти, одного з них згодом затримали.

За версією слідства, під час переслідування підозрюваний вистрілив у затриманого, хоча той не становив жодної загрози. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці.

Після вбивства військовослужбовець незаконно залишив країну та виїхав до Німеччини.

Йому заочно оголосили підозру в умисному вбивстві та перевищенні службових повноважень (ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 КК України).

Після оголошення в міжнародний розшук 19 жовтня 2026 року чоловіка передали українській стороні на кордоні з Польщею.

Наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Санкції статей передбачають до 15 років позбавлення волі.