Германия выдала Украине пограничника за убийство в Одесской области

Пограничника, подозреваемого в убийстве мужчины при попытке нелегально пересечь границу в Одесской области, экстрадировали из Германии в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

Инцидент произошел 14 июля 2024 года в Одесской области. Пограничники остановили такси, в котором четверо военнослужащих, покинувших учебную часть ехали на молдавскую границу, чтобы незаконно ее пересечь.

Автомобиль остановили примерно в 15 километрах от границы. Двое пассажиров пытались скрыться, одного из них впоследствии задержали.

По версии следствия, во время преследования подозреваемый выстрелил в задержанного, хотя тот не представлял никакой угрозы. От полученных ранений мужчина погиб на месте.

После убийства военнослужащий незаконно покинул страну и уехал в Германию.

Ему заочно объявили подозрение в преднамеренном убийстве и превышении служебных полномочий (ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 УК Украины).

После объявления в международный розыск 19 октября 2026 мужчину передали украинской стороне на границе с Польшей.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Санкции статей предусматривают до 15 лет лишения свободы.