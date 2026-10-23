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Германия выдала Украине пограничника за убийство в Одесской области

15:55 23.10.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Германия выдала Украине пограничника за убийство в Одесской области Фото: Германия экстрадировала подозреваемого пограничника (Getty Images)
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Пограничника, подозреваемого в убийстве мужчины при попытке нелегально пересечь границу в Одесской области, экстрадировали из Германии в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

Инцидент произошел 14 июля 2024 года в Одесской области. Пограничники остановили такси, в котором четверо военнослужащих, покинувших учебную часть ехали на молдавскую границу, чтобы незаконно ее пересечь.

Автомобиль остановили примерно в 15 километрах от границы. Двое пассажиров пытались скрыться, одного из них впоследствии задержали.

По версии следствия, во время преследования подозреваемый выстрелил в задержанного, хотя тот не представлял никакой угрозы. От полученных ранений мужчина погиб на месте.

После убийства военнослужащий незаконно покинул страну и уехал в Германию.

Фото: в Украину вернули пограничника, застрелившего беглеца (gp.gov.ua)Фото: в Украину вернули пограничника, застрелившего беглеца (gp.gov.ua)

Ему заочно объявили подозрение в преднамеренном убийстве и превышении служебных полномочий (ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 УК Украины).

После объявления в международный розыск 19 октября 2026 мужчину передали украинской стороне на границе с Польшей.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Санкции статей предусматривают до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что Украина будет добиваться экстрадиции российского хакера и военного преступника Ильи Ангелова.

Суд в США вынес ему приговор за масштабные киберпреступления, однако из-за участия в войне против Украины и связи с террористами так называемой ДНР его могут передать украинскому правосудию сразу после отбытия наказания.

Также ранее Хорватия приняла решение об экстрадиции подозреваемого по делу "Северных потоков".

Суд в городе Пула разрешил передать Германии украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к диверсии на газопроводах.

Пока адвокаты подозреваемого готовят апелляцию на это решение.

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