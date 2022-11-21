Німеччина вдвічі збільшить витрати на LNG-термінали для відмови від російського газу

За даними міністерства економіки Німеччини, загалом витрати оцінюються приблизно в 6,56 млрд євро, порівняно з 2,94 млрд євро, закладеними в бюджеті країни на 2022 рік.

"Далі подальші витрати були визначені в ході великих консультацій з численними зацікавленими сторонами, і були уточнені початкові прогнози", - заявило міністерство, пославшись на експлуатаційні витрати та додаткову інфраструктуру на суші.

У міністерстві заявили, що плавучі термінали необхідні найбільшій економіці Європи для компенсації скорочення постачання російського газу після вторгнення Москви до України.

Німеччина цього місяця завершила будівництво свого першого плавучого терміналу для ЗПГ у порту Північного моря Вільгельмсхафен.

Парламентський комітет із бюджету вже затвердив додаткові гроші, необхідні для терміналів.