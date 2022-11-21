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Германия вдвое увеличит расходы на LNG-терминалы для отказа от российского газа

Фото: Германия увеличит расходы на LNG-терминалы (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Германия увеличит расходы на закупку и техническое обслуживание плавучих терминалов сжиженного природного газа (СПГ) для безопасности поставок энергоносителей и отказа от российского газа на 3,6 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным министерства экономики Германии, в целом затраты оцениваются примерно в 6,56 млрд евро, по сравнению с 2,94 млрд евро, заложенными в бюджете страны на 2022 год.

"Дальнейшие расходы были определены в ходе обширных консультаций с многочисленными заинтересованными сторонами, и были уточнены первоначальные прогнозы", - заявило министерство, сославшись на эксплуатационные расходы и дополнительную инфраструктуру на суше.

В министерстве заявили, что плавучие терминалы необходимы крупнейшей экономике Европы для компенсации сокращения поставок российского газа после вторжения Москвы в Украину.

Германия в этом месяце завершила строительство своего первого плавучего терминала для СПГ в порту Северного моря Вильгельмсхафен.

Парламентский комитет по бюджету уже утвердил дополнительные деньги, необходимые для терминалов.

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