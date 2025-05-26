Німеччина терміново переозброюється: Росія накопичить сили для війни з НАТО до 2029 року

За оцінками Броєра та інших високопоставлених військових чиновників НАТО, до 2029 року Росія, можливо, відновить свої сили достатньою мірою, щоб атакувати територію НАТО.

В останньому документі під назвою "Пріоритети директиви з підвищення готовності", підписаному Бройєром 19 травня, ідеться про те, що Німеччина досягне мети за допомогою коштів, які вивільнилися внаслідок ослаблення боргового тягаря країни в березні.

Цілі Німеччини

У директиві Броєр встановлює пріоритети щодо озброєнь, які слід придбати або розробити насамперед. Це частково відображає пріоритети, раніше викладені НАТО.

Серед них Броєр називає зміцнення виснаженої системи протиповітряної оборони Німеччини, зокрема, з метою перехоплення безпілотників.

Минулого року джерела повідомили агентству Reuters, що НАТО попросить Берлін щонайменше вчетверо збільшити свою протиповітряну оборону, задіявши як системи з більшою дальністю дії, такі як Patriot, так і системи малої дальності.

Ще одним пріоритетом, згідно з документом, є здатність наносити точкові дальні удари, ефективно вражаючи цілі на відстані понад 500 кілометрів і далеко за лінією фронту.

Крім вимоги поповнити запаси боєприпасів у Німеччині, Броєр також наказує Німеччині підвищити цільові показники щодо запасів усіх типів боєприпасів.

Іншими пріоритетами, перерахованими в документі, є швидке розширення можливостей Німеччини в галузі радіоелектронної боротьби і створення стійкої системи "наступальних і оборонних можливостей" у космосі.

Російська загроза

У своїй промові в середині травня командувач армії Альфонс Маїс заявив, що масштабна соціальна і промислова мобілізація означає, що російські війська швидко нарощують вогневу міць.

"З 2029 року, найпізніше, російські сили будуть здатні на звичайну агресію проти території НАТО у великих масштабах", - сказав він. "Але вони можуть почати випробовувати нас набагато раніше".