Німеччина та союзники влаштували масштабні військові навчання на Рейні

Річка Рейн стала ареною масштабних навчань. Німеччина разом із союзниками тренує переправу військ і важкої техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dpa.
В суботу, 28 червня. військові підрозділи з чотирьох країн здійснили велику переправу військ та важкої техніки через річку Рейн у Німеччині під час спільних навчань.
За даними Бундесверу, збройних сил Німеччини, у 14-денних навчаннях, які мають завершитися до кінця наступного тижня, візьмуть участь близько 1200 солдатів та 500 одиниць техніки.
Під час "Великого переправлення" в Калькарі сили німецько-британського піонерського мостового батальйону 130 з Міндена були підкріплені голландською та італійською ротами.
Завдання полягало в тому, щоб побудувати пороми з власними системами для забезпечення перетину водного шляху після кількох днів ретельної підготовки та розвідки.
Варто зауважити, що ширина Рейну в Калькарі становить близько 300 метрів. Війська та транспортні засоби були переміщені до місця призначення дорогами загального користування.
Після Рейну найближчими днями відбудеться ще один запланований перетин річки Везер у районі Гамельна в Нижній Саксонії.
Зазначимо, що на початку місяця учасники навчань військово-морських сил НАТО Baltops-2025, що пройшли у Балтійському морі, відпрацювали використання в операціях безпілотних літальних апаратів і підводних дронів.
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