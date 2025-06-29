Німеччина та союзники влаштували масштабні військові навчання на Рейні

В суботу, 28 червня. військові підрозділи з чотирьох країн здійснили велику переправу військ та важкої техніки через річку Рейн у Німеччині під час спільних навчань.

За даними Бундесверу, збройних сил Німеччини, у 14-денних навчаннях, які мають завершитися до кінця наступного тижня, візьмуть участь близько 1200 солдатів та 500 одиниць техніки.

Під час "Великого переправлення" в Калькарі сили німецько-британського піонерського мостового батальйону 130 з Міндена були підкріплені голландською та італійською ротами.

Завдання полягало в тому, щоб побудувати пороми з власними системами для забезпечення перетину водного шляху після кількох днів ретельної підготовки та розвідки.

Варто зауважити, що ширина Рейну в Калькарі становить близько 300 метрів. Війська та транспортні засоби були переміщені до місця призначення дорогами загального користування.

Після Рейну найближчими днями відбудеться ще один запланований перетин річки Везер у районі Гамельна в Нижній Саксонії.