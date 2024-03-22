Німеччина та Франція досягли прориву у розробці танка нового покоління

"Це більше, ніж віха, це історичний момент", - заявив Пісторіус, виступаючи разом зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню.

Танк, який має замінити застарілі німецькі системи Leopard та французькі системи Leclerc, є другим великим проектом військової промисловості між двома країнами, поряд із їхніми амбіціями щодо створення винищувача наступного покоління, відомого як FCAS.

Угода, підписана сьогодні, включає домовленість про рівний поділ промислових обсягів між двома країнами, сказав Пісторіус, додавши, що офіційний документ про початок першого етапу розвитку буде підписаний у Парижі 26 квітня.

Виступаючи на прес-конференції в Берліні, Лекорню заявив, що програма винищувачів FCAS також демонструє "хороший прогрес", не вдаючись до подробиць про стан її розробки.

Що таке MGCS

Основна наземна бойова система (MGCS) - це проект, запущений у 2017 році Німеччиною та Францією з метою замінити існуючі основні бойові танки Leopard 2 та Leclerc.

Координована Німеччиною, на відміну від іншої великої франко-німецької програми, запущеної у 2018 році (Майбутня бойова повітряна система, реалізована під керівництвом Франції), MGCS не буде єдиною бойовою бронетехнікою, а рядом систем, створених навколо зазначеного транспортного засобу.

Його повинні розробити та виготовити KNDS (холдингова компанія, заснована у 2015 році німецьким виробником озброєнь KMW та французькою оборонною фірмою Nexter Systems) та Rheinmetall, що приєдналася до проекту у 2019 році.