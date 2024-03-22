Германия и Франция достигли прорыва в разработке танка нового поколения

"Это больше, чем веха, это исторический момент", - заявил Писториус, выступая вместе со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню.

Танк, который должен заменить устаревшие немецкие системы Leopard и французские системы Leclerc, является вторым крупным проектом военной промышленности между двумя странами, наряду с их амбициями по созданию истребителя следующего поколения, известного как FCAS.

Соглашение, подписанное сегодня, включает в себя договоренность о равном разделении промышленных объемов между двумя странами, сказал Писториус, добавив, что официальный документ о начале первого этапа развития будет подписан в Париже 26 апреля.

Выступая на пресс-конференции в Берлине, Лекорню заявил, что программа истребителей FCAS также демонстрирует "хороший прогресс", не вдаваясь в подробности о состоянии ее разработки.

Что такое MGCS

Основная наземная боевая система (MGCS) - это проект, запущенный в 2017 году Германией и Францией с целью заменить существующие основные боевые танки Leopard 2 и Leclerc.

Координируемая Германией, в отличие от другой крупной франко-германской программы, запущенной в 2018 году (Будущая боевая воздушная система, реализованная под руководством Франции), MGCS не будет представлять собой единую боевую бронетехнику, а ряд систем, созданных вокруг указанного транспортного средства.

Его должны разработать и изготовить KNDS (холдинговая компания, основанная в 2015 году немецким производителем вооружений KMW и французской оборонной фирмой Nexter Systems) и Rheinmetall, присоединившаяся к проекту в 2019 году.