Німеччина "судомно шукає", де взяти Marder для України: ЗМІ розкрили деталі

Влада Німеччини зараз ґрунтовно зайнялася питанням передачі Україні БМП Marder, оскільки цю обіцянку не так легко втілити в життя.

За інформацією видання, після того, як канцлер Олаф Шольц оголосив про передачу "куниць" Україні, політики, військові та експерти задалися питанням, звідки Німеччина планує взяти додаткові БМП для постачання.

Прессекретар уряду Штеффен Хебештрайт пообіцяв дати повну відповідь на це питання ще в п'ятницю, 6 січня, але її так і не було. У Міноборони поки обмежилися заявами про те, що "БМП планують зібрати з промисловості та запасів Бундесверу".

У виданні відзначають, що збройна компанія Rheinmetall на складах залишила близько 60 бойових машин піхоти Marder, які можуть бути відремонтовані, але їх модернізація займе занадто багато часу. Таким чином основну частину поставок не вдасться здійснити до кінця березня, як планує Берлін.

При цьому, як пише Spiegel, джерела в Бундесвері зазначають, що постачання із запасів Німеччини - це величезне навантаження, але воно здійсненне. Також там нагадали і про навчання українських військових, яке, ймовірно, займе від чотирьох до восьми тижнів і пройде у Нижній Саксонії.

У Spiegel пояснюють, що такі проблеми з постачанням БМП в Україну виникли, оскільки навіть ключові чиновники Міноборони ФРН не знали про рішення Берліна про передачу "куниць" до того, як ця інформація не з'явилася в пресрелізі Білого дому за підсумками розмови Шольца із президентом США Джо Байденом.

"Канцлер знову потрапив у пастку свого курсу коливань, коли йдеться про постачання зброї… Оскільки уряд не підготувався до очевидних необхідних постачань бойових машин піхоти Marder, Бундесверу тепер доводиться спустошувати свої і так погано забезпечені склади", - розповів у коментарі член парламенту від ХДС Хеннінг Отто.