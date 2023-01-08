Германия "судорожно ищет", где взять Marder для Украины: СМИ раскрыли детали

Власти Германии сейчас основательно занялись вопросом передачи Украине БМП Marder, поскольку это обещание не так легко воплотить в жизнь.

Об этом сообщает РБК-Украин а со ссылкой на Spiegel .

По информации издания, после того, как канцлер Олаф Шольц объявил о передаче "куниц" Украине, политики, военные и эксперты задались вопросом, откуда Германия планирует взять дополнительные БМП для поставок.

Пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт пообещал дать полный ответ на этот вопрос еще в пятницу, 6 января, но его так и не последовало. В Минобороны пока ограничились заявлениями о том, что "БМП планируют собрать с промышленности и запасов Бундесвера".

В издании отмечают, что у оружейной компании Rheinmetall на складах остались около 60 боевых машин пехоты Marder, которые могут быть отремонтированы, но их модернизация займет слишком много времени. Таким образом основную часть поставок не получится осуществить до конца марта, как планирует Берлин.

При этом, как пишет Spiegel, источники в Бундесвере отмечают, что поставки из запасов Германии - это огромная нагрузка, но она осуществима. Также там напомнили и об обучении украинских военных, которое, вероятно, займет от четырех до восьми недель и пройдет в Нижней Саксонии.

В Spiegel объясняют, что такие проблемы с поставками БМП в Украину возникли, поскольку даже ключевые чиновники Минобороны ФРГ не знали о решении Берлина о передаче "куниц" до того, как эта информация не появилась в пресс-релизе Белого дома по итогам разговора Шольца с президентом США Джо Байденом.

"Канцлер снова попал в ловушку своего курса колебаний, когда речь идет о поставках оружия… Поскольку правительство не подготовилось к очевидным необходимым поставкам боевых машин пехоты Marder, Бундесверу теперь приходится опустошать свои и без того плохо обеспеченные склады", - рассказал в комментарии изданию член парламента от ХДС Хеннинг Отто.