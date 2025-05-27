Німеччина ще не ухвалила рішення щодо передачі Україні ракет Taurus, - Bild

Як зазначає видання, останні заяви німецького канцлера Фрідріха Мерца щодо дозволу Україні бити далекобійною зброєю по території Росії викликали припущення, що Німеччина може передати ракети Taurus.

Дехто припускав, що це рішення може бути оголошене під час візиту президента країни Володимира Зеленського до Берліна в середу, 28 травня.

Проте джерела в уряді Німеччини повідомили Bild, що рішення про постачання Taurus досі не ухвалили. Як зазначає видання, це прибирає вагу із заяв Мерца.

"Скасування обмежень на дальність має сенс лише в тому випадку, якщо Німеччина тепер постачатиме зброю та боєприпаси з більшою дальністю", - вважає військовий експерт видання Ніко Ланге.