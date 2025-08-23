Німеччина розморозить видачу гуманітарних віз, але з нюансом для росіян, - DW

Влада Німеччини пообіцяла розморозити видачу гуманітарних віз іноземцям, включно з громадянами Росії та Білорусі. Але все ж є один нюанс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle .

Як пише DW, інформацію про зняття обмежень підтвердили виданню одразу два німецькі відомства - Міністерство закордонних справ і Міністерство внутрішніх справ.

Зокрема, там нагадали про статтю закону про перебування, згідно з якою МВС може дозволити прийом іноземців у ФРН для "забезпечення політичних інтересів Німеччини". Причому в тексті закону сказано про всіх іноземців, без виокремлення білорусів чи росіян.

"Процедури прийому осіб, які наражаються на особливу небезпеку через свою діяльність на захист свободи слова, демократії та прав людини або прийом яких представляє політичний інтерес з інших причин, будуть відновлені", - відповіли обидва відомства на запит DW.

У німецькому МЗС додали, що ці процедури "є важливим зовнішньополітичним інструментом для підтримки цих осіб".

При цьому там зазначили, що окрема "прискорена процедура прийому" громадян Білорусі, Росії та Ірану, узгоджена МВС і МЗС за минулих урядів, більше застосовуватися не буде.

Інші підтвердження розморожування щодо віз

Сьогодні депутат Європейського парламентарії Сергій Лагодинський теж підтвердив, що мораторій було знято. На сторінці у Facebook він написав таке:

"Ми домоглися зняття мораторію на гумвізи для білорусів і росіян. Сьогодні представники уряду підтвердили публічно і я можу відкрито повідомити. Дякую німецькому МЗС за підтримку", - ідеться в публікації.

Ці ж дані навели і в правозахисному проєкті SaveHumVisa22, який виступає за відновлення видачі гуманітарних віз Німеччини для антивоєнних росіян і білорусів.

"Мораторій на прийом з гуманітарних підстав знято", - пишуть вони, цитуючи слова німецького дипломата Міхаеля Новака.

Чому було призупинено видачу віз

Видання наводить зведення МВС Німеччини. У ньому йдеться, що з травня 2022 року за гуманітарними візами в Німеччині було прийнято 2490 росіян, а з березня 2021 року - 410 білорусів.

Наприкінці липня в МВС підтвердили виданню, що рішення нової правлячої коаліції скоротити спецпрограми прийому іноземців зачепило і заявки "з гуманітарних причин".

Так, поки влада країни обговорювала, які програми скоротити, прийом нових іноземців з "гуманітарних причин" припинився.

При цьому в МВС говорили, що нові правила не вплинуть на тих, хто вже прибув до ФРН за гуманітарними візами. Там уточнили, що таким людям продовжуватимуть посвідку на проживання "за загальними правилами закону про перебування".