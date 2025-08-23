ua en ru
Германия разморозит выдачу гуманитарных виз, но с нюансом для россиян, - DW

Суббота 23 августа 2025 22:22
Германия разморозит выдачу гуманитарных виз, но с нюансом для россиян, - DW Фото: "ускоренную процедуру приема" граждан России больше применять не будут (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Власти Германии пообещали разморозить выдачу гуманитарных виз иностранцам, включая граждан России и Беларуси. Но все же есть один нюанс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как пишет DW, информацию о снятии ограничений подтвердили изданию сразу два немецких ведомства - Министерство иностранных дел и Министерство внутренних дел.

В частности, там напомнили о статье закона о пребывании, согласно которой МВД может разрешить прием иностранцев в ФРГ для "обеспечения политических интересов Германии". Причем в тексте закона сказано обо всех иностранцах, без выделения белорусов или россиян.

"Процедуры приема лиц, которые подвергаются особой опасности из-за своей деятельности в защиту свободы слова, демократии и прав человека или прием которых представляет политический интерес по другим причинам, будут возобновлены", - ответили оба ведомства на запрос DW.

В немецком МИД добавили, что эти процедуры "являются важным внешнеполитическим инструментом для поддержки этих лиц".

При этом там отметили, что отдельная "ускоренная процедура приема" граждан Беларуси, России и Ирана, согласованная МВД и МИД при прошлых правительствах, больше применятся не будет.

Другие подтверждения разморозки по визам

Сегодня депутат Европейского парламентарии Сергей Лагодинский тоже подтвердил, что мораторий был снял. На странице в Facebook он написал следующее:

"Мы добились снятия моратория на гумвизы для белорусов и россиян. Сегодня представители правительства подтвердили публично и я могу открыто сообщить. Спасибо немецкому МИДу за поддержку", - говорится в публикации.

Эти же данные привели и в правозащитном проекте SaveHumVisa22, который выступает за возобновление выдачи гуманитарных виз Германии для антивоенных россиян и белорусов.

"Мораторий на прием по гуманитарным основаниям снят", - пишут они, цитируя слова немецкого дипломата Михаэля Новака.

Почему была приостановлена выдача виз

Издание приводит сводку МВД Германии. В ней сказано, что с мая 2022 года по гуманитарным визам в Германии были приняты 2490 россиян, а с марта 2021 года - 410 Белорусов.

В конце июля в МВД подтвердили изданию, что решение новой правящей коалиции сократить спецпрограммы приема иностранцев затронуло и заявки "по гуманитарным причинам".

Так, пока власти страны обсуждали, какие программы сократить, прием новых иностранцев по "гуманитарным причинам" прекратился.

При этом в МВД говорили, что новые правила не повлияют на тех, кто уже прибыл в ФРГ по гуманитарным визам. Там уточнили, что таким людям будут продлевать вид на жительство "по общим правилам закона о пребывании".

Ужесточения в Европе для россиян

Напомним, что в связи с войной в Украине и в том числе "гибридными" методами РФ, которая пытается влиять на другие страны, государства Европы прибегают к тем или иным мерам, чтобы этого не допустить.

В частности, в Литве с 3 мая вступили новая ограничения для россиян. С того момента страна лишает вида на жительство тех граждан РФ, которые в течение трех месяцев едут в Россию или Беларусь более 1 раза без уважительной причины.

