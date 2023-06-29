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Німеччина розгортає ЗРК Patriot у Вільнюсі для захисту саміту НАТО

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Вільнюс, Литва, Четвер 29 червня 2023 21:30
Німеччина розгортає ЗРК Patriot у Вільнюсі для захисту саміту НАТО Фото: ЗРК Patriot (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Німеччина розгортає систему протиповітряної оборони Patriot у Вільнюсі в рамках підготовки до липневого саміту НАТО, який відбудеться 11-12 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Збройних сил Литви.

"Місце розгортання укомплектоване екіпажем Збройних сил Німеччини, який забезпечить безперебійне функціонування системи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що система Patriot вперше виконує бойові завдання у Литві. Окрім цього, напередодні саміту будуть розгорнуті й інші бойові сили й засоби відповідно до заздалегідь розроблених планів, процедур, концепцій зв'язку і логістики, для чого залучать понад три тисячі військовослужбовців Литви.

Під час саміту Збройні сили Литви разом із союзниками додатково забезпечуватимуть протиповітряну оборону, охорону критично важливих об'єктів і важливих маршрутів, захист фізичних осіб, перевірку помешкань і транспортних засобів, а також пошук вибухових речовин на об'єктах.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Рік тому, під час повномасштабного вторгнення РФ, Україна подала офіційну заявку на вступ до НАТО. Члени НАТО та генсек Єнс Столтенберг неодноразово наголошували, що Україна не приєднається до Альянсу, поки триває війна.

Вже 11-12 липня у Вільнюсі відбудеться черговий саміт НАТО. Україна, зі свого боку, очікує отримати від Альянсу сигнал, зокрема чіткий графік вступу и гарантії безпеки.

Як відзначив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пріоритетом для Альянсу зараз є допомога Україні для перемоги у війні.

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