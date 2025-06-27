Німеччина різко змінила позицію щодо продажу літаків Eurofighter Typhoon Туреччині

Згідно з даними видання, новий уряд на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом зайняв більш поступливу позицію щодо експорту озброєнь, на відміну від попереднього коаліційного уряду Олафа Шольца, який виступав проти продажу Eurofighter Туреччині.

Судячи з повідомлень джерел Handelsblatt, угода про експорт може бути незабаром затверджена у міністерстві оборони країни.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган нещодавно зустрівся з канцлером Мерцом під час саміту лідерів НАТО в Гаазі. Саме ця зустріч розглядається як фактор, який може сприяти зміні політики Німеччини щодо експорту Eurofighter.

На початку року Туреччина подала запит на придбання близько 40 літаків Eurofighter Typhoon. Цей винищувач спільно розроблений Німеччиною, Британією, Італією та Іспанією. Для здійснення продажу всі чотири країни-партнери повинні схвалити експорт.