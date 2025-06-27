Германия резко изменила позицию по продаже самолетов Eurofighter Typhoon Турции

Согласно данным издания, новое правительство во главе с канцлером Фридрихом Мерцом заняло более сговорчивую позицию в отношении экспорта вооружений, в отличие от предыдущего коалиционного правительства Олафа Шольца, которое выступало против продажи Eurofighter Турции.

Судя по сообщениям источников Handelsblatt, соглашение об экспорте может быть вскоре утверждено в министерстве обороны страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недавно встретился с канцлером Мерцом во время саммита лидеров НАТО в Гааге. Именно эта встреча рассматривается как фактор, который может способствовать изменению политики Германии по экспорту Eurofighter.

В начале года Турция подала запрос на приобретение около 40 самолетов Eurofighter Typhoon. Этот истребитель совместно разработан Германией, Британией, Италией и Испанией. Для осуществления продажи все четыре страны-партнера должны одобрить экспорт.