Німеччина просуває санкції ЄС проти Грузії в обхід Угорщини, - Spiegel

Питання санкцій проти Грузії будуть обговорювати на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС 16 грудня. Очікується, що Угорщина виступить проти санкцій, але це рішення потребує одностайності.

Spiegel з посиланням на джерела у дипломатичних колах зазначають, що угорське вето можна обійти шляхом створення "коаліції охочих". У такому разі санкції зможуть ввести проти окремих осіб. Як наприклад, країни ЄС вводять візові обмеження для представників керівної проросійської партії "Грузинська мрія".

Видання додає, що такий план представники МЗС Німеччини, Польщі та Франції обговорювали на зустрічі у форматі Веймарського трикутника на початку грудня.