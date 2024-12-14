Германия продвигает санкции ЕС против Грузии в обход Венгрии, - Spiegel

Вопрос санкций против Грузии будут обсуждать на встрече министров иностранных дел стран ЕС 16 декабря. Ожидается, что Венгрия выступит против санкций, но это решение требует единогласия.

Spiegel со ссылкой на источники в дипломатических кругах отмечают, что венгерское вето можно обойти путем создания "коалиции желающих". В таком случае санкции смогут ввести против отдельных лиц. Как например, страны ЕС вводят визовые ограничения для представителей правящей пророссийской партии "Грузинская мечта".

Издание добавляет, что такой план представители МИД Германии, Польши и Франции обсуждали на встрече в формате Веймарского треугольника в начале декабря.