Німеччина пропонує ООН узяти контроль над Сектором Газа після закінчення війни, - Politico

"Однак і палестинці, і деякі дипломати ЄС мають серйозні сумніви в здійсненності цієї ідеї, а високопоставлений палестинський діяч у Європі назвав її "неприйнятною", - йдеться у матеріалі.

Видання уточнює, що зараз тривають дискусії про те, як допустити більший обсяг гуманітарної допомоги в Газу і як зупинити бойові дії. Але також активізуються дискусії про сценарії дій після війни.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив минулого місяця, що "ефективна й оновлена Палестинська адміністрація" зрештою має керувати Газою, але не запропонував жодних вказівок на те, як зробити її "ефективною".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху раніше заявив, що його країна візьме на себе "загальну відповідальність за безпеку" в Газі "на невизначений період".

Що ще відомо про пропозицію Німеччини

Пропозиція Німеччини датована 21 жовтня, тобто до рішення Ізраїлю розпочати другу фазу своєї військової операції в Секторі Газа.

Берлін, один із найвірніших союзників Ізраїлю в ЄС, пише, що "мета Ізраїлю - це мета, яку ми поділяємо: ніколи більше ХАМАС не зможе тероризувати Ізраїль і його громадян".

Пропонуються п'ять різних сценаріїв майбутнього Сектора Газа, включно з повторним контролем над Сектором Газа Ізраїлем і взяттям контролю під контроль або Палестинською автономією, або Єгиптом.

Сценарій ООН також є у списку. На думку Берліна, цей сценарій означає "інтернаціоналізацію Гази під егідою ООН (і регіональних партнерів)" з ретельно організованим переходом до палестинського самоврядування, а в ідеалі - за допомогою виборів і в поєднанні з міжнародною угодою коаліції, що забезпечує необхідну безпеку".

Наземна операція ізраїльської армії

На початку жовтня бойовики організації ХАМАС влаштували масштабне вторгнення до Ізраїлю. Під час нападу вони вбивали, а також викрадали військових та цивільних мешканців. Після цього Ізраїль оголосив початок операції "Залізні мечі" та почав регулярно обстрілювати цілі у Секторі Газа.

27 жовтня ізраїльська армія почала посилено атакувати Газу. Також в Армії оборони Ізраїлю заявили про розширення наземної операції.

Сьогодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про початок проведення третьої фази воєнної операції проти угруповання ХАМАС. Вона передбачає розширення наземного проникнення у Сектор Газа.