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Германия предлагает ООН взять контроль над Сектором Газа после окончания войны, - Politico

Архивное фото: Германия предлагает ООН взять контроль над Сектором Газа (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия хочет, чтобы Организация Объединенных Наций взяла под свой контроль Сектор Газа, как только закончится война Израиля против ХАМАСа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Однако и палестинцы, и некоторые дипломаты ЕС имеют серьезные сомнения в осуществимости этой идеи, а высокопоставленный палестинский деятель в Европе назвал ее "неприемлемой", - говорится в материале.

Издание уточняет, что сейчас продолжаются дискуссии о том, как допустить больший объем гуманитарной помощи в Газу и как остановить боевые действия. Но также активизируются дискуссии о сценариях действий после войны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в прошлом месяце, что "эффективная и обновленная Палестинская администрация" в конце концов должна управлять Газой, но не предложил никаких указаний на то, как сделать ее "эффективной".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что его страна возьмет на себя "общую ответственность за безопасность" в Газе "на неопределенный период".

Что еще известно о предложении Германии

Предложение Германии датировано 21 октября, то есть до решения Израиля начать вторую фазу своей военной операции в Секторе Газа.

Берлин, один из самых верных союзников Израиля в ЕС, пишет, что "цель Израиля - это цель, которую мы разделяем: никогда больше ХАМАС не сможет терроризировать Израиль и его граждан".

Предлагаются пять различных сценариев будущего Сектора Газа, включая повторный контроль над Сектором Газа Израилем и взятие контроля под контроль либо Палестинской автономией, либо Египтом.

Сценарий ООН также есть в списке. По мнению Берлина, этот сценарий означает "интернационализацию Газы под эгидой ООН (и региональных партнеров)" с тщательно организованным переходом к палестинскому самоуправлению, а в идеале - посредством выборов и в сочетании с международным соглашением коалиции, обеспечивающим необходимую безопасность".

Наземная операция израильской армии

В начале октября боевики организации ХАМАС устроили масштабное вторжение в Израиль. Во время нападения они убивали, а также угоняли военных и гражданских жителей. После этого Израиль объявил о начале операции "Железные мечи" и начал регулярно обстреливать цели в секторе Газа.

27 октября израильская армия начала усиленно атаковать Газу. Также в Армии обороны Израиля заявили о расширении наземной операции.

Сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале проведения третьей фазы военной операции против группировки ХАМАС. Она предполагает расширение наземного проникновения в сектор Газа.

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