Німеччина продовжила на півроку управління активами "Роснефти"
Уряд Німеччини продовжив до 10 березня наступного року управління активами російської компанії "Роснефть".
Про це йдеться в заяві Міністерства економіки Німеччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Управління активами, яке потрібно оновлювати кожні шість місяців, було продовжено незадовго до чергового терміну цього тижня.
Під контроль уряду потрапили частки "Роснефти" в НПЗ Шведт, MiRo і Bayernoil ще у вересні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Воно було викликане розривом відносин Європи з ключовим постачальником - Росією.
При цьому Берлін поки що не вдається до націоналізації активів, зберігаючи фактичний контроль через управління, тоді як юридична власність залишається за російською компанією.
"Роснефть" намагалася продати німецькі активи, включно з 54,17% НПЗ у Шведті, але переговори з потенційними покупцями, зокрема з Катару, поки що не принесли результатів.
Замороження активів РФ
Нагадаємо, країни Європи заморозили російські суверенні активи після того, як РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну.
Але конфіскувати їх для того, щоб спрямувати отримані гроші на відновлення України, європейські країни поки що не хочуть.
Зокрема, міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що його країна не планує конфіскувати російські активи для допомоги Україні.