Німеччина продовжила на півроку управління активами "Роснефти"

Про це йдеться в заяві Міністерства економіки Німеччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Управління активами, яке потрібно оновлювати кожні шість місяців, було продовжено незадовго до чергового терміну цього тижня.

Під контроль уряду потрапили частки "Роснефти" в НПЗ Шведт, MiRo і Bayernoil ще у вересні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Воно було викликане розривом відносин Європи з ключовим постачальником - Росією.

При цьому Берлін поки що не вдається до націоналізації активів, зберігаючи фактичний контроль через управління, тоді як юридична власність залишається за російською компанією.

"Роснефть" намагалася продати німецькі активи, включно з 54,17% НПЗ у Шведті, але переговори з потенційними покупцями, зокрема з Катару, поки що не принесли результатів.