Німеччина призупинила експорт зброї до Ізраїлю, - Reuters

За даними Міністерства економіки Німеччини, у 2023 році країна схвалила експорт озброєнь до Ізраїлю на суму 326,5 млн євро.

Однак до кінця серпня 2024 року було видано дозволів на експорт на суму лише 14,5 млн євро. З них на категорію "військова зброя" припадає лише 32 449 євро.

Джерело, близьке до німецького Мінекономіки, повідомило, що причиною скорочень експорту зброї стали судові справи, в яких позивачі звинувачують Німеччину в порушенні гуманітарного права через допомогу Ізраїлю.