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Германия приостановила экспорт оружия в Израиль, - Reuters

Фото: Германия приостановила экспорт оружия в Израиль (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Германия приостановила экспорт военных вооружений в Израиль из-за судебных исков о нарушении гуманитарного права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным Министерства экономики Германии, в 2023 году страна одобрила экспорт вооружений в Израиль на сумму 326,5 млн евро.

Однако до конца августа 2024 года было выдано разрешений на экспорт на сумму всего 14,5 млн евро. Из них на категорию "военное оружие" приходится всего 32 449 евро.

Источник, близкий к немецкому Минэкономики, сообщил, что причиной сокращений экспорта оружия стали судебные дела, в которых истцы обвиняют Германию в нарушении гуманитарного права из-за помощи Израиля.

Напомним, недавно мы сообщали, что Великобритания приостанавливает действие некоторых лицензий на продажу оружия Израиля из-за опасений возможности его использования в Секторе Газа с нарушением норм международного права. В Израиле заявили, что "глубоко разочарованы" таким решением.

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Израиль