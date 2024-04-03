Німеччина прискорює інтеграцію українських біженців на ринок праці

Мовний бар'єр залишається основною перешкодою для більшості українців у пошуку роботи за кордоном. За інформацією Tagesschau, лише 25% з 1,2 мільйонів українців, що переселилися до Німеччини через війну, працювали станом на початок лютого.

Голова Асоціації міст та муніципалітетів, Андре Берхеггер, зазначив: "Наша система ще залишається занадто бюрократичною та малопідготовленою до ефективної інтеграції на ринок праці. Українцям має надаватись можливість починати працювати без попереднього проходження мовних та інтеграційних курсів."

"Ми маємо приготуватися до того, що нам слід очікувати прибуття біженців з України надалі. Також важливо усвідомити, що більшість з них не планує повертатися назад найближчим часом", - додав він.

Берхеггер наголосив на необхідності проводити процес інтеграції та навчання мови паралельно з початком працевлаштування. Також він підкреслив, що система інтеграційних курсів для українців потребує покращення.

За даними Федерального агентства зайнятості, у жовтні минулого року на інтеграційні курси записалося 129 тисяч українців, 95 тисяч з яких завершили курси у лютому-березні, а решта планує завершити навчання до вересня 2024 року.

Навички володіння мовою є важливим фактором для успішного працевлаштування, однак вони не є вирішальними, зауважують журналісти Tagesschau. Наприклад, у Польщі роботу знайшли 50% українців, які не володіють польською мовою, а серед тих, хто знає польську, працевлаштовано 80% українців.