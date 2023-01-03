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Німеччина припинила купувати газ, нафту та вугілля в Росії

Фото: Німеччина припинила купувати газ, нафту та вугілля в Росії (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

З 1 січня 2023 року Німеччина стала незалежною від російської нафти, повністю відмовившись від її постачання. Раніше в країні відмовились від російського газу та вугілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку Федерального уряду Німеччини у Facebook.

"З 1.1.2023 Німеччина більше не отримуватиме російську нафту по трубопроводу - ще один важливий крок на шляху до кліматичного та кризового постачання енергії!", - йдеться в повідомленні.

Уряд Німеччини також зазначає, що раніше 55% всього імпорту газу, 50% імпорту вугілля та 35% імпорту нафти до Німеччини припадало саме на Росію.

Нагадаємо, Німеччина підписала перший довгостроковий контракт на закупівлю газу з Катару.

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