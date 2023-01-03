Германия перестала покупать газ, нефть и уголь в России

С 1 января 2023 года Германия стала независимой от российской нефти, полностью отказавшись от ее поставки. Ранее в стране отказались от российского газа и угля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу Федерального правительства Германии в Facebook .

"С 1.1.2023 Германия больше не будет получать российскую нефть по трубопроводу – еще один важный шаг на пути к климатической и кризисной поставке энергии!", - говорится в сообщении.

Правительство Германии также отмечает, что ранее 55% всего импорта газа, 50% импорта угля и 35% импорта нефти в Германию приходилось именно на Россию.