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Німеччина пригрозила Росії наслідками, якщо вона не погодиться на перемир'я

Понеділок 12 травня 2025 12:04
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Німеччина пригрозила Росії наслідками, якщо вона не погодиться на перемир'я Фото: Йоганн Вадефул, голова МЗС Німеччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Німеччина очікує, що Російська Федерація (РФ) погодиться на припинення вогню, інакше Москву очікуватимуть наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Німеччини Йоганна Вадефула, якого цитує The Guardian.

За словами Вадефула, Берлін "очікує, що Росія погодиться на припинення вогню, а потім буде готова до переговорів". У разі ж провалу діалогу Берлін готовий запропонувати подальші пакети озброєння для України.

У тому ж числі голова відомства попередив Росію про подальші наслідки, у вигляді посилення санкцій.

Майбутні переговори Росії та України

У ніч на 11 травня диктатор Росії Володимир Путін відхилив пропозицію щодо припинення вогню та запропонував поновити прямі переговори з Україною та провести зустріч 15 травня в Стамбулі.

Вранці цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив про готовність України до діалогу, проте наголосив, що необхідною умовою є підтверджене припинення вогню, яке має розпочатися 12 травня. Цю ініціативу раніше підтримали Україна, Сполучені Штати та "коаліція рішучих".

Згодом Туреччина офіційно заявила про готовність бути посередником між Україною та Росією.

Спецпредставник Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог також підкреслив, що перемовини можуть початися лише після фактичного припинення бойових дій.

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