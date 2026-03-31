Німеччина планує повернути до Сирії сотні тисяч біженців, - Мерц

Щодо зустрічі лідерів, це був урочистий прийом для колишнього глави ісламістського угруповання: урядовий квартал навколо канцелярії в Берліні цього понеділка був значною мірою перекритий, а тимчасового президента Сирії Ахмеда аль-Шараа прийняли як канцлер Фрідріх Мерц (ХДС), так і глава держави Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Втім, не всі політичні оглядачі були цим задоволені. Найтиражніший таблоїд країни Bild у понеділок повідомив, що лідер зруйнованої війною країни зупинився в п’ятизірковому готелі в німецькій столиці, назвавши це "найбільш суперечливим державним візитом року".

Газета також стверджує, що аль-Шараа при заселенні в готель зустрічали прихильники, які вигукували 2Аллаху Акбар"("Бог великий").

Балансування уряду Німеччини

Аль-Шараа звинувачують у серйозних порушеннях прав людини ще з часів до повалення багаторічного правителя Башара Асада - а в окремих випадках і після цього.

43-річний аль-Шараа раніше командував угрупованням "Фронт ан-Нусра", яке колись було пов’язане з терористичною мережею "Аль-Каїда". Водночас представники уряду Німеччини вже кілька днів наголошують, що нинішній тимчасовий президент є ключовим партнером у питаннях Сирії.

Тому Німеччина і Сирія спільно працюють над тим, щоб заохотити сирійців повернутися додому. Вони мають відігравати важливу роль, заявив Мерц під час спільної пресконференції в понеділок. За його словами, буде створено "спільну робочу групу", а німецька делегація відвідає Сирію вже за кілька днів.

Мерц здивував журналістів, заявивши, що хоче, аби 80% сирійців у Німеччині повернулися додому протягом наступних трьох років.

Більш ніж через рік після повалення Асада і завершення громадянської війни загальні умови в Сирії "суттєво покращилися", сказав він, додавши, що всі, хто більше не має права на проживання в Німеччині, повинні повернутися до Сирії. Особливо це стосується тих, "хто зловживає нашою гостинністю» і не дотримується німецьких законів".