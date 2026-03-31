Німеччина планує повернути до Сирії сотні тисяч біженців, - Мерц

Німеччина зацікавлена в тому, щоб сирійські біженці поверталися додому. Цю тему на зустрічі обговорили глава уряду ФРН Фрідріх Мерц та президент Сирії Ахмед аль-Шараа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Щодо зустрічі лідерів, це був урочистий прийом для колишнього глави ісламістського угруповання: урядовий квартал навколо канцелярії в Берліні цього понеділка був значною мірою перекритий, а тимчасового президента Сирії Ахмеда аль-Шараа прийняли як канцлер Фрідріх Мерц (ХДС), так і глава держави Франк-Вальтер Штайнмаєр.
Втім, не всі політичні оглядачі були цим задоволені. Найтиражніший таблоїд країни Bild у понеділок повідомив, що лідер зруйнованої війною країни зупинився в п’ятизірковому готелі в німецькій столиці, назвавши це "найбільш суперечливим державним візитом року".
Газета також стверджує, що аль-Шараа при заселенні в готель зустрічали прихильники, які вигукували 2Аллаху Акбар"("Бог великий").
Аль-Шараа звинувачують у серйозних порушеннях прав людини ще з часів до повалення багаторічного правителя Башара Асада - а в окремих випадках і після цього.
43-річний аль-Шараа раніше командував угрупованням "Фронт ан-Нусра", яке колись було пов’язане з терористичною мережею "Аль-Каїда". Водночас представники уряду Німеччини вже кілька днів наголошують, що нинішній тимчасовий президент є ключовим партнером у питаннях Сирії.
Тому Німеччина і Сирія спільно працюють над тим, щоб заохотити сирійців повернутися додому. Вони мають відігравати важливу роль, заявив Мерц під час спільної пресконференції в понеділок. За його словами, буде створено "спільну робочу групу", а німецька делегація відвідає Сирію вже за кілька днів.
Мерц здивував журналістів, заявивши, що хоче, аби 80% сирійців у Німеччині повернулися додому протягом наступних трьох років.
Більш ніж через рік після повалення Асада і завершення громадянської війни загальні умови в Сирії "суттєво покращилися", сказав він, додавши, що всі, хто більше не має права на проживання в Німеччині, повинні повернутися до Сирії. Особливо це стосується тих, "хто зловживає нашою гостинністю» і не дотримується німецьких законів".
Нагадаємо, приблизно 1 мільйон сирійців проживає в Німеччині, більшість із яких втекли від громадянської війни, що почалася у 2011 році. Питання їхнього повернення вже кілька місяців викликає суперечки в уряді. Близько 700 тисяч із них мають статус шукачів притулку.
Канцлер ФРН Фрідріх Мерц і, зокрема, міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добриндт (ХСС) вважають, що після приходу до влади тимчасового президента громадянська війна фактично завершилася, а отже ці люди можуть і повинні повернутися на Батьківщину.