Німеччина в 2025 році розгорне найкраще оснащену дивізію серед країн НАТО в Європі
Німеччина впевнена, що у 2025 році матиме найкраще оснащену армійську дивізію серед європейських країн НАТО.
Про це заявив начальник сухопутних військ Німеччини генерал-лейтенант Альфонс Майс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як зазначається, наразі у Німеччині немає жодної боєздатної дивізії - військової частини, що налічує понад 20 тисяч військовослужбовців.
Країна має намір розгорнути першу з трьох дивізій до 2025 року, а другу - у 2027 році.
"Я дуже оптимістично налаштований щодо того, що ми це зробимо (розгорнемо дивізію до 2025 року, - ред.)", - сказав Майс.
За його словами, дивізія спочатку буде укомплектована на 80-90% від необхідного особового складу, і що ці плани були узгоджені з НАТО.
Спочатку Німеччина оснастить дві механізовані бригади, пізніше - легше озброєну середню бригаду, яка буде посилена голландською бригадою. Бригада налічує близько 5 тисяч військовослужбовців.
"Цього буде достатньо. У будь-якому разі цього буде достатньо для того, щоб у 2025 році мати найкраще оснащену дивізію серед усіх європейських партнерів НАТО. Принаймні, це наша спільна мета з голландськими партнерами", - зазначив Майс.
Що стосується другої німецької дивізії, яка має бути боєздатною у 2027 році,він сказав, що її повне оснащення значною мірою залежить від надходження закупівель зі спеціального фонду на 100 мільярдів євро.
Як зазначається, дивізії є основними організаційними структурними елементами сухопутних військ, необхідними для розв'язання конфлікту з рівним за силою супротивником.
Західні країни намагаються відновити й переозброїти свої дивізії після десятиліть, проведених у менших війнах в Іраку й Афганістані, коли вони були занедбані, розібрані та позбавлені зброї й боєприпасів.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Німеччина придбає 60 військових гелікоптерів Chinook в американської компанії Boeing. Їхня вартість - понад 6 мільярдів євро.
Комітет підтримав виділення лише 8 мільярдів євро. Крім вертольотів, гроші також підуть на обслуговування (700 млн євро), національні контракти (240 млн євро) та інфраструктуру (750 млн євро).
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