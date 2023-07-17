Германия в 2025 году развернет самую оснащенную дивизию среди стран НАТО в Европе

Германия уверена, что в 2025 году будет иметь наиболее оснащенную армейскую дивизию среди европейских стран НАТО.

Об этом заявил начальник сухопутных войск Германии генерал-лейтенант Альфонс Майс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как отмечается, в настоящее время в Германии нет ни одной боеспособной дивизии - воинской части, насчитывающей более 20 тысяч военнослужащих.

Страна намерена развернуть первую из трех дивизий до 2025 года, а вторую - в 2027 году.

"Я очень оптимистично настроен по поводу того, что мы это сделаем (развернем дивизию до 2025 года, - ред.)", - сказал Майс.

По его словам, дивизия изначально будет укомплектована на 80-90% от необходимого личного состава, и эти планы были согласованы с НАТО.

Сначала Германия оснастит две механизированные бригады, позже - легче вооруженную среднюю бригаду, которая будет усилена голландской бригадой. Бригада насчитывает около 5 тысяч военнослужащих.

"Этого будет достаточно. В любом случае этого будет достаточно для того, чтобы в 2025 году иметь лучше оснащенную дивизию среди всех европейских партнеров НАТО. По крайней мере, это наша общая цель с голландскими партнерами", - отметил Майс.

Что касается второй немецкой дивизии, которая должна быть боеспособной в 2027 году, он сказал, что ее полное оснащение в значительной степени зависит от поступления закупок из специального фонда в 100 миллиардов евро.

Как отмечается, дивизии являются основными организационными структурными элементами сухопутных войск, необходимыми для разрешения конфликта с равным по силе противником.

Западные страны пытаются восстановить и перевооружить свои дивизии после десятилетий, проведенных в меньших войнах в Ираке и Афганистане, когда они были заброшены, разобраны и лишены оружия и боеприпасов.