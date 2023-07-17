Германия в 2025 году развернет самую оснащенную дивизию среди стран НАТО в Европе
Германия уверена, что в 2025 году будет иметь наиболее оснащенную армейскую дивизию среди европейских стран НАТО.
Об этом заявил начальник сухопутных войск Германии генерал-лейтенант Альфонс Майс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как отмечается, в настоящее время в Германии нет ни одной боеспособной дивизии - воинской части, насчитывающей более 20 тысяч военнослужащих.
Страна намерена развернуть первую из трех дивизий до 2025 года, а вторую - в 2027 году.
"Я очень оптимистично настроен по поводу того, что мы это сделаем (развернем дивизию до 2025 года, - ред.)", - сказал Майс.
По его словам, дивизия изначально будет укомплектована на 80-90% от необходимого личного состава, и эти планы были согласованы с НАТО.
Сначала Германия оснастит две механизированные бригады, позже - легче вооруженную среднюю бригаду, которая будет усилена голландской бригадой. Бригада насчитывает около 5 тысяч военнослужащих.
"Этого будет достаточно. В любом случае этого будет достаточно для того, чтобы в 2025 году иметь лучше оснащенную дивизию среди всех европейских партнеров НАТО. По крайней мере, это наша общая цель с голландскими партнерами", - отметил Майс.
Что касается второй немецкой дивизии, которая должна быть боеспособной в 2027 году, он сказал, что ее полное оснащение в значительной степени зависит от поступления закупок из специального фонда в 100 миллиардов евро.
Как отмечается, дивизии являются основными организационными структурными элементами сухопутных войск, необходимыми для разрешения конфликта с равным по силе противником.
Западные страны пытаются восстановить и перевооружить свои дивизии после десятилетий, проведенных в меньших войнах в Ираке и Афганистане, когда они были заброшены, разобраны и лишены оружия и боеприпасов.
Напомним, ранее мы сообщали, что Германия приобретет 60 военных вертолетов Chinook у американской компании Boeing. Их стоимость - более 6 миллиардов евро.
Комитет поддержал выделение всего 8 миллиардов евро. Кроме вертолетов деньги также пойдут на обслуживание (700 млн евро), национальные контракты (240 млн евро) и инфраструктуру (750 млн евро).
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