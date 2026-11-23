Заклики Росії повернутися до архітектури НАТО 1997 року є несерйозними. Адже за цією логікою Москва мала б повернути Україні окуповані Крим та Донбас.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву федерального міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля під час Парламентської асамблеї НАТО у Берліні, передає "Укрінформ".
За словами Вадефуля, Росія не готова віддати захоплені в України території, тож і її вимоги до старих кордонів НАТО не мають сенсу.
Глава німецького МЗС наголосив, що Європа вже має сформовану архітектуру безпеки. Її основи закладено:
Він підкреслив, що Росія повинна дотримуватися міжнародно-правових зобов'язань, які брала на себе.
"Вони повинні дотримуватися цих правових рамок, які самі підписали. Саме це є основою європейської безпеки, і ми завжди її захищатимемо",- наголосив міністр.
Вадефуль каже, що країнам Європи доведеться вибудовувати власну безпеку в умовах протистояння з Росією.
"На жаль, ми повинні визнати, що мир і стабільність у Європі ми матимемо лише всупереч Росії, а не разом із Росією. Це наш тверезий аналіз", - заявив він.
За словами міністра, саме тому держави НАТО повинні зміцнювати Альянс і власні оборонні спроможності.
Окремо Вадефуль висловив солідарність із Польщею на тлі російських провокацій. Він впевнений, що союзники по НАТО готові обороняти свою територію.
"Ми завжди захищатимемо кожен сантиметр території НАТО. Це абсолютно зрозуміло. Тому, пане Путін, не помиляйтеся. Ми - оборонний Альянс, але ми готові захищати себе, наші країни та наш Альянс", - заявив він.
Раніше РБК-Україна писало, що заклики Росії повернутися до системи європейської безпеки, що існувала до 1997 року, є "неприйнятними". Таку думку висловив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
Крім того, під час переговорів в Абу-Дабі щодо завершення війни проти України РФ зажадала від Альянсу відвести війська до позицій, які НАТО займав у 1997 році.
Зазначимо, голова розвідувального комітету Сенату США, республіканець Том Коттон заявив, що подальші переговори з РФ щодо припинення війни не мають сенсу.