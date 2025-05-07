Німеччина посилює контроль на кордонах: чого очікувати мігрантам

Наприкінці 2023 року ексміністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер запровадила контроль на кількох кордонах, а у вересні 2024-го - на всіх сухопутних кордонах ФРН. Її наступник Александр Добриндт вирішив ще більше посилити перевірки.

Кількість підрозділів федеральної резервної поліції на кордонах подвоїться - до 12 рот. Також додадуть мобільні групи контролю та спостереження. Поліцейські працюватимуть у 12-годинні зміни, замість 8-годинних.

Що це значить для мігрантів

Хоча частка мігрантів, яких розвертали назад при незаконному в'їзді у Німеччину, вже зросла, після посилення контролю вона стане ще більшою.

Раніше на кордоні дозволяли повертати лише тих, хто не заявляв про намір просити притулок. Усі інші мали право спершу пройти перевірку на території Німеччини, перш ніж їх можна було повернути до країни першого в’їзду в ЄС.

Тепер планують зупиняти і повертати навіть тих, хто на кордоні просить про притулок. Це дозволить уникнути складної процедури за Дублінською угодою, яка давала Німеччині пів року на встановлення того, в якій країні ЄС мігрант уперше перетнув кордон.

Часто цей термін минав - і люди залишалися в Німеччині. Новий глава МВС хоче покласти цьому край, хоч і діє на сумнівній правовій основі, як говорять юристи. Однак він сподівається, що сусіди, як-от Польща чи Франція, погодяться, а Європейський суд не скасує цю практику.

Наслідки для поліції

Німецьким правоохоронцям нова практика не обіцяє нічого хорошого. Адже поліцейських, які вже працюють на кордоні, не відкличуть, а нові кадри додадуться до наявних, тобто чекати на заміну прикордонникам не варто.

Наразі невідомо, як федеральна поліція витримає додаткове навантаження в довгостроковій перспективі. Уже зараз, за даними профспілок, кожен поліцейський резервної служби має в середньому 113 годин понаднормової роботи.