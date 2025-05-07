Германия усиливает контроль на границах: чего ожидать мигрантам

В конце 2023 года экс-министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер ввела контроль на нескольких границах, а в сентябре 2024-го - на всех сухопутных границах ФРГ. Ее преемник Александр Добриндт решил еще больше усилить проверки.

Количество подразделений федеральной резервной полиции на границах удвоится - до 12 рот. Также добавят мобильные группы контроля и наблюдения. Полицейские будут работать в 12-часовые смены, вместо 8-часовых.

Что это значит для мигрантов

Хотя доля мигрантов, которых разворачивали обратно при незаконном въезде в Германию, уже выросла, после усиления контроля она станет еще больше.

Ранее на границе позволяли возвращать только тех, кто не заявлял о намерении просить убежище. Все остальные имели право сначала пройти проверку на территории Германии, прежде чем их можно было вернуть в страну первого въезда в ЕС.

Теперь планируют останавливать и возвращать даже тех, кто на границе просит об убежище. Это позволит избежать сложной процедуры по Дублинскому соглашению, которое давало Германии полгода на установление того, в какой стране ЕС мигрант впервые пересек границу.

Часто этот срок проходил - и люди оставались в Германии. Новый глава МВД хочет положить этому конец, хоть и действует на сомнительной правовой основе, как говорят юристы. Однако он надеется, что соседи, например Польша или Франция, согласятся, а Европейский суд не отменит эту практику.

Последствия для полиции

Немецким правоохранителям новая практика не сулит ничего хорошего. Ведь полицейских, которые уже работают на границе, не отзовут, а новые кадры добавятся к имеющимся, то есть ждать замены пограничникам не стоит.

Пока неизвестно, как федеральная полиция выдержит дополнительную нагрузку в долгосрочной перспективе. Уже сейчас, по данным профсоюзов, каждый полицейский резервной службы имеет в среднем 113 часов сверхурочной работы.