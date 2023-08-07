Німеччина покращила умови держгарантій для інвестицій в Україну

Німеччина вирішила розширити державні гарантії для своїх компаній, які вирішуватимуть інвестувати в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки Німеччини.
Згідно з рішенням німецького відомства, тепер уряд країни покриватиме не лише збитки аж до повної втрати інвестицій, а й конвертаційні та трансферні ризики щодо виплати відсотків за інвестиційно подібними кредитами.
"Йдеться про довгострокові кредити, які німецькі компанії часто використовують на додаток до звичайної участі у капіталі для фінансування українських дочірніх підприємств", - уточнюють у Мінекономіки ФРН.
У той же час німецький уряд як мінімум до 2025 року не стягуватиме плату за подання заявки про гарантії для інвестицій в Україну. Таким чином, німецькі підприємства сплачуватимуть лише щорічний збір за надання гарантії.
У відомстві пояснили, що розширення інвестиційних гарантій стало можливим завдяки тому, що Національний банк України зняв певні обмеження на перекази та обмін валюти на прохання німецької сторони.
Нагадаємо, Україна вже понад рік перебуває в умовах повномасштабної війни з Росією. Дії окупантів призвели до значних збитків та руйнувань. Тепер уряд намагається залучити інвестиції для того, щоби розпочати відновлення країни.
Зокрема, у червні в Лондоні відбулася конференція з відновлення України. Там обговорювалися інвестиції у нашу країну.
Варто зауважити, що згідно з оцінками Світового банку, відновлення економіки України після вторгнення Росії коштуватиме 411 млрд доларів.
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