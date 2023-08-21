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Німеччина поки не вирішила, чи передавати Україні ракети Taurus, - представник уряду

Фото: Німеччина поки не вирішила, чи передавати Україні ракети Taurus (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Уряд Німеччини поки що не має жодних нових рішень щодо можливої передачі Україні далекобійних ракет Taurus.

Про це заявив представник німецького уряду Штеффен Гебештрайт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Він зазначив, що в контексті рішень Нідерландів та Данії про F-16 для України жодного тиску на уряд Німеччини у питанні постачання Taurus не відчувається.

Відповідаючи на запитання, чи можна очікувати рішення щодо постачання Taurus до або на засіданні уряду наступного тижня, Гебештрайт додав, що на даний момент він не може повідомити жодних термінів.

"Важливо те, що на даний момент немає жодного нового статусу", - наголосив представник уряду.

При цьому урядовець додав, що зараз важливо, щоб "щоб Україна була підтримана в міру можливостей ФРН".

Taurus для України

Нагадаємо, частина німецьких чиновників уже протягом кількох місяців закликає до передачі Україні далекобійних ракет Taurus, які здатні бити по цілях на відстані до 500 км.

При цьому уряд ФРН поки що не приймає жодних рішень щодо постачання.

За даними ЗМІ, канцлер Олаф Шольц хоче модифікувати ракети, щоб українські війська не могли завдавати ударів по території Росії.

 

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