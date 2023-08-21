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Германия пока не решила, передавать ли Украине ракеты Taurus, - представитель правительства

Фото: Германия пока не решила, передавать ли Украине ракеты Taurus (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

У правительства Германии пока нет никаких новых решений насчет возможной передачи Украине дальнобойных ракет Taurus.

Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

Он отметил, что в контексте решений Нидерландов и Дании о F-16 для Украины никакого давления на правительство Германии в вопросе поставок Taurus не ощущается. 

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать решения по поставкам Taurus до или на заседании правительства на следующей неделе, Гебештрайт добавил, что на данный момент он не может сообщить никаких сроков. 

"Важно то, что на данный момент нет никакого нового статуса", - отметил представитель правительства. 

При этом чиновник добавил, что сейчас важно, чтобы "чтобы Украина была поддержана в меру возможностей ФРГ". 

Taurus для Украины

Напомним, часть немецких чиновников уже на протяжении нескольких месяцев призывает к передаче Украине дальнобойных ракет Taurus, которые способны бить по целям на расстоянии до 500 км. 

При этом правительство ФРГ пока не принимает никаких решений насчет поставок. 

Согласно данным СМИ, канцлер Олаф Шольц хочет модифицировать ракеты, чтобы украинские войска не могли наносить удары по территории России.

 

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