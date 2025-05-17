Німеччина побоюється, що наступ Ізраїлю в Газі може загрожувати життю заручників

Німеччина висловила "глибоку стурбованість" ситуацією в Газі. Там побоюються, що посилення наступу Ізраїлю може поставити під загрозу життя заручників, включаючи німців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

У заяві Міністерства закордонних справ Німеччини йдеться, що наступ "може поставити під загрозу життя заручників, які залишилися, зокрема німецьких заручників". "Широкомасштабний військовий наступ також несе в собі ризик подальшого погіршення катастрофічної гуманітарної ситуації для населення Гази і заручників, які залишилися", - додали в МЗС.