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Німеччина побоюється, що наступ Ізраїлю в Газі може загрожувати життю заручників

Субота 17 травня 2025 20:53
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Німеччина побоюється, що наступ Ізраїлю в Газі може загрожувати життю заручників Фото: операція має ризик подальшого погіршення катастрофічної гуманітарної ситуації в анклаві (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Німеччина висловила "глибоку стурбованість" ситуацією в Газі. Там побоюються, що посилення наступу Ізраїлю може поставити під загрозу життя заручників, включаючи німців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

У заяві Міністерства закордонних справ Німеччини йдеться, що наступ "може поставити під загрозу життя заручників, які залишилися, зокрема німецьких заручників".

"Широкомасштабний військовий наступ також несе в собі ризик подальшого погіршення катастрофічної гуманітарної ситуації для населення Гази і заручників, які залишилися", - додали в МЗС.

Нова операція Ізраїлю

Нагадаємо, вчора Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила, що розпочала перші етапи нової великої операції в Газі, яка отримала кодову назву "Колісниці Гедеона". Йшлося про захоплення стратегічних районів в анклаві.

Загалом операція має на меті розширити наступальну кампанію в Газі "для досягнення всіх цілей війни... включно зі звільненням заручників і розгромом ХАМАС".

Також ми писали, що сьогодні глава Міноборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що ХАМАСпісля початку нової операції ЦАХАЛу повернувся до переговорів про звільнення заручників.

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