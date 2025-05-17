Німеччина побоюється, що наступ Ізраїлю в Газі може загрожувати життю заручників
Німеччина висловила "глибоку стурбованість" ситуацією в Газі. Там побоюються, що посилення наступу Ізраїлю може поставити під загрозу життя заручників, включаючи німців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
У заяві Міністерства закордонних справ Німеччини йдеться, що наступ "може поставити під загрозу життя заручників, які залишилися, зокрема німецьких заручників".
"Широкомасштабний військовий наступ також несе в собі ризик подальшого погіршення катастрофічної гуманітарної ситуації для населення Гази і заручників, які залишилися", - додали в МЗС.
Нова операція Ізраїлю
Нагадаємо, вчора Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила, що розпочала перші етапи нової великої операції в Газі, яка отримала кодову назву "Колісниці Гедеона". Йшлося про захоплення стратегічних районів в анклаві.
Загалом операція має на меті розширити наступальну кампанію в Газі "для досягнення всіх цілей війни... включно зі звільненням заручників і розгромом ХАМАС".
Також ми писали, що сьогодні глава Міноборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що ХАМАСпісля початку нової операції ЦАХАЛу повернувся до переговорів про звільнення заручників.
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