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Німеччина планує завершити чергування своїх Patriot в Польщі та Словаччині

Фото: Німеччина планує згорнути роботу систем Patriot в Польщі та Словаччині (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Цього року німецькі військові завершать роботу підрозділів протиповітряної оборони Patriot в Словаччині та Польщі. Причина - обмежені військові ресурси Берліну.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

під час масованої ракетної атаки РФ по українських містах ракета впала у польському прикордонному селі і вбила двох людей.

Нагадаємо, 19 квітня, Україна отримала системи протиповітряної оборони Patriot від США, Німеччини та Нідерландів.

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