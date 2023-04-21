Німеччина планує завершити чергування своїх Patriot в Польщі та Словаччині

Цього року німецькі військові завершать роботу підрозділів протиповітряної оборони Patriot в Словаччині та Польщі. Причина - обмежені військові ресурси Берліну.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.
під час масованої ракетної атаки РФ по українських містах ракета впала у польському прикордонному селі і вбила двох людей.
Нагадаємо, 19 квітня, Україна отримала системи протиповітряної оборони Patriot від США, Німеччини та Нідерландів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.