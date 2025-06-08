Німеччина планує збільшити кількість бункерів через загрозу війни з Росією

За словами Тіслера, Німеччина повинна усвідомити реальність майбутнього конфлікту з РФ, і що у своєму нинішньому стані вона недостатньо до нього підготовлена.

"Довгий час у Німеччині поширилася думка, що війна — це не той сценарій, до якого нам потрібно готуватися. Це змінилося", - наголосив посадовець.

Тому Тіслер закликає до загальнонаціональних зусиль, спрямованих на визначення тунелів, станцій метро, ​​підземних гаражів, автостоянок та підвалів громадських будівель, які можна перетворити на бомбосховища. Це дозволить швидко створити укриття для мільйона людей. Вже цього літа управління цивільного захисту представить комплексний план.

Як пояснив Тіслер, зараз Німеччина у гонитві з часом, тому не можна покладатися тільки на будівництво нових бункерів. Планування та будівництво нових укриттів займе багато часу та буде дуже витратним. Тому потрібно розглянути вже існуючі споруди.

З приблизно 2000 бункерів та захисних кімнат у Німеччині, що залишилися з часів Холодної війни, лише близько 580 перебувають у робочому стані, і більшість потребує багатомільйонної реконструкції. Проте вони можуть розмістити близько 480 тисяч людей - це лише 0,5% населення Німеччини.